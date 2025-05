Jéssica Maria protagonizou esta quinta-feira, 15 de maio, uma nova polémica. A antiga concorrente do 'Secret Story' entrou em direto no 'Dois às 10', da TVI, exigindo o seu direito de resposta depois de, na rubrica 'Conversas de Café', ter sido comentado o fim da relação com Flávio Miguel.

Jéssica defendeu-se, teve uma acesa troca de farpas com Cláudio Ramos e voltou a falar sobre o fim da relação com o empresário - ex-marido de Joana Diniz.

Perante o desenrolar da polémica, Flávio Miguel reagiu através das redes sociais.

"Na nossa paz. Já cansa tanto tema. Quem está bem resolvido não precisa de explicações a ninguém, bem haja a todos", disse ao mostrar imagens das férias com o filho.



© Reprodução Instagram - Flávio Miguel

