Mais do que um pastel de massa estaladiça e um coração de creme delicioso, o pastel de nata fez-se símbolo da portugalidade. Na Nat’elier, em Lisboa, o pastel de nata é celebrado desde 2024, ano em que arrancou este projeto que trabalha o acepipe de forma tradicional, mas também com o toque da inovação.

A casa, fundada pelo premiado chef pasteleiro João Batalha, em parceria com Nando Duarte, lusodescendente e ex-gestor internacional da cadeia Nando’s, propõe-nos para além da versão clássica do pastel de nata, criações originais. Entre os pasteis de nata que aspiram a outros sabores, encontramos o de Tiramisù, Crème Brûlée, Maçã e Canela e até uma opção vegan.

A loja da Nat'elier, na Rua de Santa Justa, n.º 87, também abre portas a uma masterclass. Nesta atividade, os participantes ficam a conhecer a história do pastel de nata, têm a oportunidade de aprender a fazê-lo do zero e recebem um certificado no final.

