A rubrica 'Conversas de Café' do programa 'Dois às 10' ficou marcada com um momento tenso entre Cláudio Ramos e Jéssica Maria, ex-concorrente do 'Secret Story'.

A figura pública quis dar a sua versão da história depois de ter sido falada a propósito da separação de Flávio Miguel, ex-marido de Joana Diniz. Em causa esteve uma publicação que esta fez no Instagram na qual lamentava ter sido afastada do filho do 'ex', com quem diz ter uma grande proximidade.

"Não gostei nada da maneira como deram a notícia, a rirem… Queria questionar porque é que eu não tenho nada na cabeça quando faço um 'post' com uma criança com quem vivi oito meses?", questionou.

"Acho que se a relação terminou e se é para não ser alimentada - a Jéssica tinha dito que não lhe fizessem perguntas e não alimentassem a relação - ao partilhar uma fotografia com uma criança com aquele texto, vai dar azo a que mais se comente e mais se fale...", considerou Cláudio.

"Quem viu o vosso programa ficou a pensar que eu era maluquinha", atirou Jéssica.

"Não tenho preferência nenhuma, tenho zero relação com a Jéssica e com a Joana", notou Cristina, por seu turno, concordando com a opinião do parceiro da TVI e dizendo que não é bom "falar dos filhos do 'ex'".

Jéssica mostrou-se indignada por várias coisas, notando que Joana Diniz condicionou a sua relação e que não gostava das brincadeiras que Cláudio fazia com Gonçalo Quinaz, também seu ex-namorado. "O Cláudio está sempre com brincadeirinhas para o Gonçalo: 'E não conhece, Gonçalo?' Não gosto das brincadeirinhas..."

"Em que é que se baseiam para eu não ter nada na cabeça?", questionou uma vez mais.

Irritado, o apresentou esgrima: "Qualquer pessoa que com 30 anos publica uma fotografia do filho de alguém que dias antes não quer que se fale sobre ele, desculpe que lhe diga, não tem nada na cabeça!"

"Eu não tenho paciência para estas coisas! Enquanto estiver aqui sentado, vou dizer o que me apetece", notou, por fim.

Veja aqui o momento.

Leia Também: Jéssica Maria responde à letra a Cláudio e Cristina: "Não gosto de gozos"