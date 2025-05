Um dos temas comentados nas 'Conversas de Café', rubrica social do programa 'Dois às 10', foi a reaproximação de Joana Diniz ao ex-marido, após o término do relacionamento deste com Jéssica Maria, depois de oito meses de namoro.

No que diz respeito a Jéssica, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos ficaram intrigados com a publicação que esta dedicou ao filho de Flávio na qual lamentou o afastamento do menino que lhe foi imposto.

"Esta rapariga não está bem da cabeça, desculpem lá! Então a rapariga vai pôr fotografias da criança? É natural que o pai não tenha gostado...", notou Cláudio.

Não ficando indiferente a este comentário, Jéssica respondeu à letra numa storie no Instagram.

"'Por não ter nada na cabeça' ou 'não estar bem da cabeça' é que hoje liguei para o 'Dois às 10' a EXIGIR o meu direito de me defender de pessoas que não sabem, não acompanharam, não viveram, não ouviram, não sentiram, ou seja, NÃO TÊM NADA NA CABEÇA, sobre a verdade dos factos.

E como eu também sou filha de boa gente, e mesmo sem cunhas e sem um único ali sentado a gostar de mim, terei todo o prazer em falar e explicar o porquê do meu post.

E depois quero ver se também começam todos a abanar as cabecinhas 'sim, sim, muito bem' como se o que eles presumiram hoje fosse a verdade absoluta.

Não gosto de gozos sempre que o assunto sou eu no programa. Não gosto, nem aceito que me estejam sempre a tentar depreciar com graçolas. Nunca me servi da TV para nada, nunca serei lambe botas. Mas agora quero defender o meu bom nome, honra e dignidade. São todos muito influentes e inteligentes, principalmente quando não entendem um simples e sentido texto/post dedicado a um amor que escrevi em português.

Defeitos todos nós temos. Mas posso garantir três coisas sobre mim: sou transparente, verdadeira e NÃO SOU MENTIROSA. Fico a aguardar".



© Instagram/Jessica Maria

Leia Também: Joana Diniz esclarece relação com o 'ex': "Não quero saber de dinheiro"