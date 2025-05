Joana Diniz esclareceu esta quinta-feira, 8 de maio, as recentes polémicas em que viu o seu nome envolvido devido à relação com o ex-marido, Flávio Miguel.

O empresário terminou recentemente a relação com Jéssica Maria. A ex-concorrente do 'Secret Story' gerou polémica devido a uma declaração a propósito do Dia da Mãe e da relação com o filho de Flávio, Rafael.

Joana viu-se envolvida na celeuma por manter uma relação com o menino, tal como o empresário confirmou publicamente.

O tema esteve em debate no 'Dois às 10' e Cláudio Ramos aproveitou para ligar em direto a Joana Diniz, que recebeu a chamada e aproveitou para colocar tudo em 'pratos limpos'.

"Somos duas pessoas adultas muito bem resolvidas, graças a Deus", assegurou sobre o ex-marido. "Ele será sempre o pai do coração da Valentina e eu serei sempre a mãe do coração do Rafael", continuou.

"Não quero saber de dinheiro, não estou a meter-me em relacionamento nenhum, até pelo contrario, quero que toda a gente seja feliz", assegurou ainda.

"Aquilo que me foco é no meu trabalho e principalmente em ter duas crianças completamente felizes", rematou.

Leia Também: Jéssica Maria lamenta afastamento de filho de Flávio Miguel