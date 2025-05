Após a polémica relacionada com o fim da relação com Jéssica Maria, que depois de um namoro de oito meses manifestou ter uma ligação forte com o filho do 'ex', Flávio Miguel, muito se tem especulado sobre o porquê de o pequeno Rafael viver apenas com o pai.

Também Joana Diniz, recorde-se, tem uma ligação de grande proximidade com a criança, intitulando-se mesmo com a sua mãe de coração.

Questionado pelos internautas sobre o que é feito da mãe do filho, o ex-marido de Joana Diniz respondeu à questão.

"Vou responder pela última vez a esta pergunta. A mãe do Rafael está na vida dela, a trabalhar no estrangeiro e está com o Rafael quando pode. Está atrás dos seus objetivos e faz muito bem. Ela está descansada em relação ao Rafael, porque ele tem-me a mim", referiu o empresário.

"É viva e felizmente boa de saúde", assegurou, explicando que a mãe do menino trabalha há muitos anos no estrangeiro.

Leia Também: Flávio Miguel reage a nova polémica com a 'ex' Jéssica Maria