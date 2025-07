A contagem decrescente para a 29.ª edição dos Globos de Ouro já começou e, assim sendo, foi, esta terça-feira, anunciada a lista de nomeados para as diferentes categorias que serão premiadas.

A gala, emitida pela estação televisiva SIC, será conduzida por Clara de Sousa, pelo quinto ano consecutivo.

Os Globos de Ouro realizam-se no dia 28 de setembro, no Coliseu do Recreios, em Lisboa.

Mas sem mais espera, vamos aos nomeados.

Quem são os nomeados?

Categoria de Cinema

Melhor Atriz

Crista Alfaiate: 'Grand Tour'

Joana Santos: 'On Falling'

Rita Durão: 'Mãos no Fogo' e 'O Teu Rosto Será o Último'

Sandra Faleiro: 'Estamos no ar'

Sara Barros Leitão: 'O Melhor dos Mundos'

Melhor Ator

Edgar e Rafael Morais: 'Um Café e um Par de Sapatos Novos'

Gonçalo Waddington: 'Grand Tour'

João Pedro Vaz: 'Os Papéis do Inglês'

Miguel Borges: 'Os Papéis do Inglês'

Miguel Loureiro: 'UBO'

Melhor Filme

'Banzo', de Margarida Cardoso

'Grand Tour', de Miguel Gomes

'O Teu Rosto Será o Último', de Luís Filipe Borges

'On Falling', de Laura Carreira

'Os Papéis do Inglês', de Sérgio Graciano

Categoria de Teatro

Melhor Atriz

Andreia Bento: 'A Love Supreme'

Carla Galvão: 'Maria'

Custódia Gallego: 'A Médica'

Margarida Vila-Nova: 'À Primeira Vista'

Maria João Luís: 'Mãe Coragem'

Melhor Ator

Cristóvão Campos: 'Monóculo, Retrato de S. von Harden'

David Esteves: 'Class Enemy'

Graciano Dias: 'Festa de Aniversário'

Vicente Wallenstein: 'Leões'

Virgílio Castelo: 'Heisenberg - O Princípio da Incerteza'

Melhor Espetáculo

'A Love Supreme', de Andreia Bento e Nuno Gonçalo Rodrigues

'Class Enemy', de Teresa Sobral

'Mãe Coragem', de António Pires

'Um Elétrico Chamado Desejo', de Bruno Bravo

'A Colónia', de Marco Martins

Categorias Entretenimento, Humor e Moda

Entretenimento: Personalidade do Ano

César Mourão

Diana Chaves

João Baião

Manuel Luís Goucha

Vasco Palmeirim

Entretenimento: Personalidade do Ano - Digital

Ana Garcia Martins

Guilherme Geirinhas

Joana Marques

Manuel Cardoso

Pedro Teixeira da Mota

Humor: Personalidade do Ano

Bruno Nogueira

Diogo Batáguas

Herman José

Joana Marques

Ricardo Araújo Pereira

Moda: Personalidade do Ano

Constança Entrudo

Constança Amorim e Reid Baker

Joana Duarte

Marta Marques e Paulo Almeida

Valentim Quaresma

Categoria Ficção

Melhor Atriz

Joana Ribeiro, 'A Promessa'

Laura Dutra, 'A Herança'

Margarida Vila-Nova, 'Irreversível'

Patrícia Tavares, 'A Herança'

Vitória Guerra, 'A Promessa'

Melhor Ator

Gonçalo Waddington, 'A Travessia'

João Catarré, 'A Promessa'

João Estima, 'O Americano'

Ricardo Pereira, 'A Herança'

Rui Pedro Silva, 'A Herança'

Melhor Projeto

'A Herança'

'A Travessia'

'Irreversível'

'O Americano'

'Salto de Fé'

Categoria Música

Melhor Intérprete

David Bruno

Gisela João

Lena d'Água

Plutónio

Samuel Úria

Melhor Atuação

Ana Moura, no Meo Kalorama

MARO, no Teatro Tivoli BBVA

Plutónio, no MEO Arena

Sara Correia, no Coliseu Porto Ageas

Slow J, no Vodafone Paredes de Coura

Melhor Música