No coração da experiência à mesa do KAN.JO está o Sushi Bar que convida a interagir com o chef e assistir à preparação artesanal de cada peça.

No que respeita à carta deste novo fine dining, a viagem gastronómica que passa pelo Japão, China, Coreia e Portugal reflete-se através de uma seleção de entradas frias e quentes, onde se destacam o Sashimi de vieiras com umeboshi (20€), Tártaro de atum com umeshiso e ovas de Salmão (18€) ou Rolo primavera de camarão com ponzu (18€).

Já nos pratos quentes, há a destacar o Vitela ‘bitoque’ teppan yaki com ovo estrelado e molho tonkatsu (30€), Robalo com beurre blanc de dashi (32€) ou Costela braseada 48 horas com cebola frita e molho hoisin (34€).

KAN.JO Algarve Marriott Salgados (Herdade dos Salgados), Guia, Albufeira Contactos: tel. 289 244 310

De acordo com Pedro Neto, General Manager do Algarve Marriott Salgados Resort, “aqui, a experiência começa no ambiente: um espaço sofisticado que evoca a serenidade do oceano e a energia vibrante da Ásia moderna”.