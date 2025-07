O restaurante do boutique hotel Casa da Companhia, localizado na Rua das Flores, apresenta uma nova carta que percorre as diversas geografias e tradições culinárias portuguesas. A autoria é do chef Pedro Garrido, que propõe um menu centrado na origem dos sabores e nas histórias que os acompanham.

Com influências que vão das montanhas do interior ao litoral, passando pelas ilhas, a carta inclui entradas como a Sopa de tomate com ovo escalfado e hortelã (6€), ou uma versão da Alheira em mini hambúrguer com molho de maçã e legumes (12€). O bacalhau surge em forma de Meia desfeita (16€), acompanhado por puré e pipocas de grão.

Resturante Casa da Companhia lança ementa que propõe viagem culinária pelo país créditos: Divulgação

Entre os pratos para partilhar, destaque para o Picadinho da Madeira (19€), feito com jarrete, e o Choco frito (15€), numa versão fina e estaladiça. Já os pratos principais apresentam variações como o Bacalhau à Narcisa sem glúten (16€), Peixe-espada com banana-da-terra e maracujá (25€), e a Carne de porco à alentejana com xarém (26€).

O Bife à Marrare (24€) segue a receita clássica lisboeta e é servido com batata palito e ovo estrelado. Para opções vegetarianas, o menu inclui um Hambúrguer de feijão preto com salada (19€) e um Risoto de espargos e tomate seco (21€).

Casa da Companhia Rua das Flores, n.º 69, Porto Contactos: tel. 229 761 020; e-mail info@casadacompanhia.com

Nas sobremesas, a tradição doce portuguesa ganha novas formas: o Carpaccio de ananás com pimenta rosa (8€), o Toucinho do céu com compota de morango (8€) e a Brisa de Liz reinventada em granizado de lima com aguardente (8€) fecham a refeição com elementos contrastantes e sazonais.