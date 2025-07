Camille Gottlieb, neta de Grace Kelly, decidiu homenagear a avó ao utilizar um vestido inspirado no que a atriz usou no filme de grande sucesso, 'Janela Indiscreta'.

A jovem, de 27 anos, partilhou imagens nas redes sociais onde podemos ver as semelhanças com a peça de 1954.

O vestido foi usado por Camille no Baile de Cruz Vermelha, no passado dia 12 de julho e pertence à criadora Elisabetta Franchi, tal como esta fez questão de agradecer no Instagram.

"Graças à Elisabetta Franchi pude homenagear a minha avó com este vestido magnífico", referiu, confessando, numa entrevista no evento, que é uma fã do trabalho de Grace.

"Vi todos os filmes dela. O vestido no filme do Alfred Hitchcock é definitivamente um dos meus preferidos", confessou.

A peça de 2025 tem a parte de cima em preto, com um grande decote em V e a parte de baixo é em tule branco. Na zona da cintura podemos ver algumas aplicações com flores prateadas. Já o vestido antigo difere por ter o decote ligeiramente menos pronunciado, por ser mais curto e por ter as aplicações na cintura mais discretas e em preto.

Veja as imagens da versão original e da inspiração na nossa galeria.

Quem é Camille Gottlieb?

Camille Marie Kelly Gottlieb nasceu a 15 de julho de 1998 e é a filha mais nova da princesa Stéphanie do Mónaco, fruto da sua relação com o seu ex-chefe de segurança. Como os pais nunca se casaram, Camille não tem direito a nenhum título nobiliárquico. Faz sucesso nas redes sociais onde conta com quase 120 mil seguidores e é conhecida por ser rebelde.

Recorde-se que Grace Kelly morreu a 14 de setembro de 1982 depois de sofrer um acidente de viação no Mónaco, onde o carro onde seguia com a filha Stephanie, então com 17 anos, caiu de um penhasco. A atriz foi levada para o hospital em estado grave já que tinha uma hemorragia cerebral e um traumatismo craniano. Um dia depois do acidente as máquinas de suporte de vida foram desligadas.

Grace Kelly era atriz e chegou mesmo a vencer o Óscar de Melhor Atriz pelo seu trabalho em 'Para Sempre' (1954). 'Janela Indiscreta', 'Ladrão de Casaca' e 'Chamada para a Morte' foram alguns dos filmes que fez com o aclamado realizador Alfred Hitchcock.