O programa 'Passadeira Vermelha' comemorou 11 anos na passada sexta-feira, dia 6 de dezembro, e teve como convidadas Carolina Ortigão e Catarina Miranda, apresentadoras do 'Ponto sem Nó'.

Ao participaram num jogo com perguntas, a mãe de Lourenço Ortigão teve que responder à seguinte questão: "Qual foi o pior presente que a Kelly Bailey já lhe ofereceu?"

Carolina afirmou: "O pior presente que a Kelly Bailey me ofereceu foi não me ter dado presente de anos [...] não tenho a certeza do que estou a dizer".

Mais à frente, a apresentadora referiu: "O Lourenco deu e, se calhar, consideram que é em conjunto, mas não conta". No fim da conversa, a sogra de Kelly Bailey acabou por revelar que gostou muitos de uns brincos que a atriz lhe ofereceu, em formato de concha e que usa "imensas vezes".

