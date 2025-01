Kelly Bailey e Lourenço Ortigão estão noivos depois de mais de sete anos de relação.

A atriz foi pedida em casamento no México, durante a viagem que fez com o companheiro e com o filho de ambos, Vicente Blue, de um ano.

A partilha da novidade foi feita no passado sábado, dia 11 de janeiro mas, se repararmos com atenção, no início da semana passada, a atriz já tinha mostrado, ainda que por breves instantes, o anel de noivado.

Através de um vídeo, onde mostra os vários momentos vividos nas férias, Kelly aparece a beber água de coco e já tinha o anel no dedo.



© Instagram - Kelly Bailey

Recorde-se que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão namoram desde 2017 e têm um filho em comum, Vicente Blue, de um ano.

