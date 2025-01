Kelly Bailey e Lourenço Ortigão são os noivos do momento! O casal partilhou nas redes sociais a novidade através de uma publicação, no passado sábado, 11 de janeiro.

O pedido aconteceu durante as férias que fizeram ao México e onde passaram a Passagem de Ano.

Numa galeria de fotos é possível ver a felicidade estampada na cara dos dois. Numa das imagens, Kelly mostra o anel de noivado e, no vídeo a seguir, podemos ver o momento em que Lourenço pediu a companheira em casamento. Tudo aconteceu na praia e na presença do filho de ambos, o pequeno Vicente Blue.

Os atores fizeram questão de partilhar a novidade com as pessoas mais chegadas através de uma videochamada e a emoção tomou conta do momento.

"Então isto aconteceu! Como assim?! Mil vezes sim! Amor da minha vida!", escreveu Kelly na legenda da imagem. "As minhas mãos estão a tremer e talvez tenha derramado uma lágrima ou outra", escreveu ainda Kelly nas histórias do Instagram.

Lourenço partilhou também uma story onde deixa a pergunta: "Aturas-me para a vida toda, Kelly Bailey? Bem…"



© Instagram - Lourenço Ortigão

Kelly, de 26 anos e Lourenço, de 35, apaixonaram-se em 2017 durante as gravações da novela da TVI, 'A Herdeira'. A 9 de julho de 2023 foram pais do primeiro filho, Vicente Blue.