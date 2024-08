A Food Standards Agency (FSA, Agência de normas alimentares) assegura que a acrilamida, que se forma em alimentos com alto teor de amido, como as batatas, o pão ou as raízes vegetais quando cozidos a altas temperaturas (cerca de 120º), é potencialmente cancerígena.

Num aviso emitido o ano passado, a FS explica que os hidratos de carbono e os aminoácidos reagem entre si a altas temperaturas e formam um composto de cor castanha, o tostado, que sabe bem para a maioria das pessoas e que é composto por acrilamida.

"Os testes no laboratório mostraram que a acrilamida na dieta causa cancro em animais. Embora as provas de estudos com humanos sobre o impacto da acrilamida na dieta sejam inconclusivas, os cientistas concordam que a acrilamida na comida pode causar cancro nos humanos e que seria prudente reduzir a sua exposição", assegurou a FSA.

Optar pela cor dourada e prescindir do torrado

"Optem pela cor dourada" ao cozinhar, em vez do preto tostado, recomenda ainda a agência britânica em um outro comunicado emitido no início do ano passado.

"O que eu mais gosto é de comer uma torrada queimada e as partes mais carbonizadas das batatas assadas. Foi um prazer conhecê-los. Valeu a pena", ironizou no Twitter o comediante Richard K. Herring.

A advertência das autoridades de saúde britânicas não é a primeira em todo o mundo.

A Suécia já tinha feito esse alerta em 2002 e a Organização Mundial da Saúde e a Autoridade de Segurança Alimentar Europeia defendem publicamente que a acrilamida é potencialmente carcinogénica.