O restaurante Chaparro Alentejano, localizado no Holiday Inn Beja, apresentou uma nova carta para o verão, marcada por ingredientes sazonais e uma abordagem mais leve à cozinha tradicional da região. Esta é a primeira reformulação desde a abertura do espaço.

A carta, com autoria do chef Miguel Rocha Vieira, é apresentada como um “reforço da ligação à identidade alentejana, com pratos pensados para responder aos dias mais quentes que se fazem sentir na região”.

Entre as novidades estão entradas como o Gaspacho à alentejana e a Salada de orelha com coentros e vinagrete. No peixe, o destaque vai para as duas versões do pescado do dia: Grelhado com esparregado, legumes e batata, ou em Filetes com arroz de tomate malandrinho.

Verão à mesa no Chaparro Alentejano numa ementa com sabores regionais

Na secção das carnes, há novas sugestões como o Porco preto grelhado com acompanhamento tradicional ou o Ensopado de coelho com hortelã e batata-doce. Mantêm-se pratos clássicos como o Borrego e a carne de alguidar com migas de tomate.

As sobremesas incluem propostas como Mousse de chocolate, Pudim de pão com calda de café e fruta da época. Continuam na carta a sericaia com ameixa de Elvas e a tarte de requeijão com doce de tomate.

Chaparro Alentejano Rua de Lisboa, Beja Contactos: tel. 284 244 040; e-mail reservas@chaparroalentejano.pt

Com capacidade para 65 pessoas, o Chaparro Alentejano apresenta esta nova carta ao almoço e ao jantar. Durante o almoço, está também disponível um menu especial, pensado para refeições mais rápidas.