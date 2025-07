Será que temos uma nova estrela internacional a viver no nosso país? Tudo indica que sim. Segundo a SIC, Nicole Kidman é a mais recente celebridade a escolher Portugal para morar.

Para tal, a atriz australiana, de 58 anos, que está em solo nacional desde o passado domingo, já pediu a autorização de residência à Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA).

De acordo com a SIC, Nicole adquiriu recentemente uma casa em Melides, no empreendimento de luxo Costa Terra Golf & Ocean Club, tendo já outra casa no Parque das Nações, adquirida em 2023.

História e vida de Nicole Kidman

Nicole Kidman nasceu em Honolulu, no Havai, a 20 de junho de 1967. Cresceu na Austrália já que os pais eram originários desse país e iniciou o percurso profissional no cinema e televisão de lá.

'Moulin Rouge!', 'As Horas' (onde ganhou o Óscar de Melhor Atriz), 'Os Outros', 'Dogville', 'Aquaman' e 'Big Little Lies' (série), foram alguns dos seus trabalhos mais marcantes no mundo da representação.

Nicole Kidman esteve casada entre 1990 a 2001 com o também ator Tom Cruise, com quem adotou Isabella Cruise e Connor Cruise.

Em 2005 conheceu Keith Urban com quem casou no ano seguinte na Austrália. Com o músico, a atriz teve duas filhas, Faith Margaret, de 14 anos e Sunday Rose, de 17 anos.