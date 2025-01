Nicole Kidman tem um casamento longo, de 19 anos, com o músico Keith Urban e partilhou com os fãs qual o segredo para o sucesso da relação.

Em entrevista à W Magazine, a atriz confidenciou que ter um chuveiro duplo faz maravilhas ao casal.

Questionada se canta no banho, a artista garantiu que sim. "Eu também ouço o Keith a cantar no banho, ouço as suas músicas novas...Temos um chuveiro duplo! A chave para um casamento bem sucedido: um chuveiro duplo e cómodas separadas", afirmou.

O casal, ambos com 57 anos, casou em 2006, em Sidney, na Austrália e têm duas filhas em comum: Sunday Rose, de 16 anos e Faith Margaret, de 13 anos. Nicole tem ainda dois filhos adotados do casamento com Tom Cruise: Isabella Jane (32 anos) e Connor Antony (29 anos).

Leia Também: Vídeo. Será que Nicole Kidman foi rude com jornalista?