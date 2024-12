Nicole Kidman está envolta em polémica. Tudo aconteceu na estreia no filme 'Babygirl', em Los Angeles, na passada quarta-feira, e que tem como protagonista a atriz.

Numa entrevista na passadeira vermelha, Nicole é abordada por uma jornalista que refere pertencer ao 'Pop Crave' (um site com notícias do mundo do espetáculo), levando a atriz a pedir para ela repetir o nome do meio de comunicação.

De seguida, Nicole encolhe os ombros, olha para fora da câmara e ri-se para alguém, dando a entender que não conhece o site.

Nas redes sociais há pessoas a afirmar que o comportamento de Nicole "foi rude", enquanto outras não viram mal na resposta da atriz.

