A mãe de Nicole Kidman, Janelle Ann Kidman, morreu a 7 de setembro deste ano, aos 84 anos.

Três meses depois, a atriz revelou as últimas palavras que a mãe lhe disse, sem saberem que não voltariam a falar.

"As últimas palavras que a minha mãe disse, que eu não sabia que seriam as suas últimas palavras... Eu ia entrar no avião para regressar e visitá-la", lembrou Nicole no programa CBS Sunday Morning.

"E ela disse: 'Se calhar espera um minuto porque eu acho que devias cuidar de ti agora, Nicky'."

"Por isso, estou a fazer mais isso agora. E digo isso a outras pessoas no mundo, particularmente a mulheres. Acho que temos tendência a não tratar de nós próprias", acrescentou.

