Tom Cruise fez raros comentários sobre a ex-mulher Nicole Kidman, com quem esteve casado entre 1990 e 2001.

O ator, de 62 anos, elogiou o talento da antiga companheira numa entrevista com a revista Sight and Sound do British Film Institute, segundo a People.

Ao recordar o filme 'De olhos bem fechados', de 1999, protagonizado por ambos, Tom Cruise lembrou que se encontrou com o realizador Stanley Kubrick para falar sobre a longa-metragem, em casa do cineasta, e que sugeriu o nome de Nicole para integrar o elenco.

"Sugeri que a Nicole interpretasse o papal [de Alice] porque, obviamente, ela é uma ótima atriz", contou Tom Cruise.

"Foi uma experiência única - não tínhamos uma equipa grande. Chegamos ao verão e basicamente começamos a testar... o guião era apenas uma ideia. Estávamos constantemente a reescrever as cenas, a filmar as cenas e depois a filmar de novo para encontrar o 'tom' do filme", lembrou.

De recordar que o ex-casal Tom e Nicole conheceram-se no set de 'Dias de Trovão', de 1990. Juntos são pais adotivos da filha Isabella e do filho Connor.

