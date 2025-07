O ator Tom Cruise completou 63 anos de vida na passada quinta-feira, dia 3 de julho, e por isso decidimos recordar a vida e carreira deste que é um galã de Hollywood há décadas.

Tom Cruise nasceu no dia 3 de julho de 1962 em Nova Iorque. A fama chegou na década de 1980, quando conseguiu papéis em filmes de sucesso como 'Negócio Arriscado' (de 1983) ou 'Top Gun' (de 1986). O ator soma vários outros filmes populares, incluindo a comédia romântica 'Jerry Maguire' (de 1996), a saga 'Missão Impossível' (que teve o seu primeiro lançamento também em 1996) ou o thriller/ficção científica 'Vanilla Sky' (de 2001). Desde que chegou a Hollywood e conseguiu o seu lugar na indústria que Tom Cruise se tornou um galã, tendo conquistado os olhares públicos e... muitos corações. Os amores (e filhos) de Tom Cruise O ator esteve casado com Mimi Rogers entre 1987 e 1990. Logo após a separação, foi ao lado de Nicole Kidman que viveu um romance que durou cerca de uma década. Aliás, foi durante o casamento com Nicole Kidman que Tom Cruise se estreou enquanto pai. Depois de várias tentativas para a atriz tentar engravidar, o agora ex-casal adotou a filha Isabella e o filho Connor em 1992 e 1995, respetivamente. Mas a caminhada na paternidade não ficou por aqui. Depois de se separar de Nicole Kidman, o ator voltou a dar o nó, desta vez com Katie Holmes, em 2006. Juntos foram pais de uma menina, Suri, que nasceu em abril de 2006, sete meses antes de darem o nó em Itália. Anos mais tarde, mais precisamente em junho de 2012, Katie Holmes pediu o divórcio a Tom Cruise, que ficou resolvido no mês seguinte. Leia Também: Afastado da filha Suri Cruise, Tom Cruise fala sobre o Dia do Pai Tom Cruise continua a destacar-se tanto no mundo da representação como no coração de quem o deixa entrar. Muito se tem falado nos últimos meses sobre o possível romance do ator com Ana de Armas. Isto porque foram vistos juntos em várias ocasiões. Sem confirmar nem desmentir as especulações, Ana de Armas acabou por abordar os rumores no 'Good Morning America', em maio. A atriz confirmou que estava a trabalhar em vários projetos, incluindo com Tom Cruise. "E estou muito feliz", apenas partilhou na altura.

No que diz respeito ao lado profissional, Tom Cruise continua a dar cartas, tendo estreado recentemente 'Mission: Impossible – The Final Reckoning'. E também no passado mês de junho foi revelado que iria ser um dos homenageados com o Prémio Honorário - pelo seu "incrível compromisso com a comunidade cinematográfica, com a experiência teatral e com a comunidade de duplos".

Na altura, destacaram também que é "um dos atores mais reconhecidos e com maior receita de bilheteira de sempre", e que tem sido um "defensor dedicado da experiência teatral". "Ajudou a indústria a ultrapassar um período desafiante durante a pandemia de Covid-19", realçou também a Academia.

Entre os muitos trabalhos, não se esquecem os papéis que estiveram na corrida aos Óscares, como em 'Nascido a 4 de Julho', 'Jerry Maguire' e 'Magnólia', e ainda 'Top Gun: Maverick', pelo qual recebeu uma nomeação para Melhor Filme como produtor.