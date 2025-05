Com a aproximação do Dia do Pai no Estados Unidos, que se celebra a 15 de junho, Tom Cruise foi questionado em relação à data e de que forma a passaria.

O ator, de 62 anos, note-se, é pai de três filhos: Bella, de 32 anos, e Connor de 30, que adotou quando era casado com Nicole Kidman, e Suri, fruto da relação terminada com Katie Holmes.

"Vou divertir-me. A fazer filmes, grandes aventuras, a desfrutar de bons momentos", realçou quando questionado sobre o assunto pelo E! News.

Suri, de 19 anos, encontra-se a frequentar a Universidade Carnegie Mellon, na Pensilvânia.

Esta está afastada de Cruise há anos.

