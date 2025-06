Suri Noelle foi fotografada durante um passeio por Nova Iorque esta segunda-feira, 24 de junho. A jovem, de 19 anos, impressionou por estar cada vez mais parecida com a mãe, Katie Holmes.

Suri Noelle foi fotografada esta segunda-feira, 23 de junho, a passear pelas ruas de Nova Iorque. Anteriormente conhecida como Suri Cruise, a jovem, de 19 anos, é a filha de Tom Cruise e de Katie Holmes. A estudante, que frequenta um curso de Artes na Carnegie Mellon University, em Pittsburgh, no estado americano da Pensilvânia, deu nas vistas por ter, cada vez mais, uma grande parecença com a mãe. Suri Cruise: 19 anos marcados por muitas polémicas Tom Cruise e Katie Holmes casaram em novembro de 2006 num castelo italiano. O casamento durou apenas seis anos e, segundo a imprensa internacional, um dos motivos que levou ao fim do romance teria sido a religião do ator, a cientologia. Ao que parece, Katie queria criar a filha sem as regras da religião. A verdade é que os dois não mantêm contacto há 12 anos. Suri recebe constantemente abordagens por vários meios de comunicação para contar a sua versão dos factos sobre o que realmente se passou na relação com o pai, bem como propostas milionárias para escrever um livro. De acordo com várias publicações, a última vez que pai e filha se viram foi em 2013, quando a menina partiu um braço. O ator pagou, até 2024, uma pensão de 400 mil dólares (cerca de 344 mil euros) à jovem, até esta atingir a maioridade. O acordo revela que agora, em vez desse valor por mês, este deve pagar a mensalidade da universidade de Suri (cerca de 55 mil euros por ano). O mais curioso é que foi mais ou menos nessa altura que Suri retirou o apelido do pai e passou a assinar como Suri Noelle (sendo Noelle o nome do meio da mãe). Recentemente, o ator foi bastante criticado por ter dado uma entrevista onde foi questionado sobre como iria passar o Dia do Pai. "Vou divertir-me. A fazer filmes, grandes aventuras, a desfrutar de bons momentos", revelou ao E! News.

A vida amorosa de Katie Holmes e Tom Cruise

No que diz respeito à mãe da jovem, Katie Holmes, viveu uma vida discreta desde o fim do casamento com Tom Cruise. Manteve uma relação de alguns anos com Jamie Foxx, romance que foi escondido do público. Depois disso, namorou com o chef Emilio Vitolo Jr. e, mais recentemente, com Bobby Wooten III.

Já a Tom Cruise foi apontado, recentemente, um novo amor. O artista, de 62 anos, foi 'apanhado' diversas vezes ao lado de Ana de Armas, de 37 anos, ex-namorada do seu amigo de longa data Ben Affleck.