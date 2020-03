1. Não se deve comer mais do que dois por semana?

Um estudo publicado no jornal científico Medical Science Monitor, em 2007, concluiu que a ingestão de um ou mais ovos por dia não aumenta o risco de problemas cardíacos entre adultos saudáveis.

2. Quem tem colesterol elevado não deve comer ovos?

O aumento do mau colesterol é influenciado por diversos fatores, nomeadamente a predisposição genética, obesidade, tabagismo, sedentarismo, alimentação pobre em fibras e rica em gorduras saturadas. Para além disso, a ingestão de ovos não favorece diretamente o aumento do mau colesterol uma vez que 70% dele é produzido pelo fígado e influenciado pelos fatores anteriormente referidos. Estudos recentes têm evidenciado os efeitos benéficos do ovo, desvinculando a questão do colesterol e doença cardíaca, demonstrado que o consumo diário de ovo não afeta o perfil lipídico e pode inclusive melhorá-lo. A investigação sugere que nem todo o colesterol do ovo é absorvido no nosso organismo e que a sua proveniência é multifatorial.

3. O ovo ajuda a prevenir doenças?

Estudos realizados no Canadá, na Universidade de Alberta, mostraram a capacidade do ovo na prevenção de doenças cardiovasculares, graças às suas propriedades antioxidantes. Deste modo, pessoas saudáveis podem comer até um ovo por dia, desde que pratiquem uma alimentação saudável e que, com isso, não ultrapassem o limite de 300mg de colesterol diários provenientes da alimentação. O ovo surge, assim, como um excelente alimento para substituição pontual de uma outra fonte proteica (por exemplo carne ou peixe).

4. É um alimento muito calórico e engorda?