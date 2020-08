Sabemos que o tempo ainda não está para a praia, mas comece hoje mesmo a preparar o corpo que sempre quis ter no verão. Não há milagres nem soluções rápidas, é preciso dedicação e alguns minutos por dia dedicados ao seu bem-estar e saúde. O mais importante é fazê-lo de uma forma consciente, tendo sempre em conta as suas capacidades e limites. Comece devagar e com menos séries e à medida que se for sentindo a melhorar e a evoluir, vá aumentando a sua frequência.

Veja esta sequência de seis exercícios

Estes 6 exercícios podem ser realizados em circuito ou cada exercício em separado repetindo várias séries antes de passar para o exercício seguinte.

Em circuito poderá fazê-lo mais intenso, com mais tempo de execução e pouco tempo de descanso entre exercícios ou menos intenso aumentando a pausa entre exercícios e reduzindo o tempo de execução. O mais importante é que o faça com segurança e consoante as duas capacidades.