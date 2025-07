Paul Wesley prepara-se para trocar as alianças com Natalie Kuckenburg. O ator de 'Diários do Vampiro', de 42 anos, pediu a namorada, de 25 anos, em casamento.

A novidade foi anunciada através de uma publicação que a modelo fez no Instagram, no sábado, dia 19 de julho.

Na partilha, o anel de noivado era o que mais se destacava ao ver-se as mãos dadas do casal numa fotografia a preto e branco. "Sim. Sempre e para sempre", escreveu na descrição da publicação.

Como seria de esperar, as mensagens a dar os parabéns ao casal não tardaram a chegar. "Muitos parabéns, Natalie e Paul", disse um internauta. "Oh meu Deus, querida, parabéns para vocês", pode ainda ler-se entre os vários comentários.

Por sua vez, Paul Wesley publicou nas stories da sua página uma fotografia em que aparece ao lado da namorada, e esta exibe o anel.

Publicação de Paul Wesley© Instagram_paulwesley

Paul Wesley e Natalie Kuckenburg foram vistos juntos pela primeira vez durante as férias em Itália, em novembro de 2022. Na altura, foram 'apanhados' num jantar romântico.

Depois de terem sido divulgadas imagens do casal aos beijos, Paul Wesley e Natalie Kuckenburg publicaram no Instagram fotografias no mesmo local, como lembra a People.

E esta semana, Natalie Kuckenburg publicou um conjunto de imagens que documenta as suas recentes férias também em Itália.

É pelo Instagram que ambos têm vindo a trocar declarações públicas de amor ao longos destes anos de namoro. Ainda em fevereiro, no Dia dos Namorados, Natalie Kuckenburg surpreendeu o companheiro com várias imagens de ambos e disse: "O meu melhor amigo. A minha alma gémea. O meu tudo. Todos os dias contigo é Dia dos Namorados. Amo-te, Paul. Obrigada por fazeres de mim a miúda mais feliz do mundo."

Nessa mesma altura, o ator também dedicou à companheira uma publicação cheia de amor. "Feliz Dia dos Namorados."

Mais recentemente, Paul Wesley comemorou o aniversário da namorada na mesma rede social. "É o aniversário da minha pessoa preferida", disse.

A People lembra ainda que o ator falou com a revista sobre a relação em março de 2024. "Há duas pessoas que são as mais engraçadas na minha vida: a primeira é o meu cão, a segunda é a minha namorada", destacou na altura.

"Acho que a razão pela qual nos damos tão bem é porque tudo o que fazemos é rir. E acho que essa é provavelmente uma das coisas mais importante numa relação", afirmou também.

Paul Wesley esteve anteriormente casado com Inês de Ramon. Em setembro de 2022, um representante do agora ex-casal confirmou à People o divórcio, que só ficou concluído em 2024.

