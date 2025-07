Os dentes de leite, embora temporários, devem ser tratados para a manutenção da saúde oral e geral das crianças. Estes são fundamentais para:

Manutenção do espaço para os dentes permanentes, diminuindo os problemas de mordida.

Ajudar na mastigação, fonação, estética, contribuindo para a auto-estima.

Importante para o crescimento cranio-facial.

As boas práticas de saúde oral na dentição de leite refletem-se geralmente na dentição permanente. Ensinar as crianças a cuidar dos dentes desde cedo ajuda a criar uma rotina de higiene oral promovendo responsabilidade e evitando problemas futuros.

A melhor forma de evitar a cárie dentária é realizar pelo menos duas escovagens por dia (manhã e noite) uso do fio dentário e visitar o médico dentista de 6 em 6 meses. O repensar no tipo de alimentação que damos aos nossos filhos é imprescindível para uma boa saúde oral evitando assim o aparecimento da cárie dentária.

A cárie é a doença crónica mais prevalente da infância e, como tal, considerada problema de saúde pública. Esta é uma doença multifatorial resultante da conjugação de vários elementos como as bactérias que metabolizam os açúcares, suscetibilidade do hospedeiro e o tempo de contacto com a superfície dentária.

Palavra chave: Prevenção.

Um artigo de Ana Raquel Vieira, médica dentista na Clínica Santa Madalena.