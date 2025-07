Atriz Ana de Armas estará solteira depois de no último ano ter sido ligada (romanticamente) a Manuel Anido Cuesta, enteado do presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. No entanto, a proximidade com Tom Cruise também não passa despercebida.

Ana de Armas está solteira depois de ter vivido um romance com Manuel Anido Cuesta, enteado do presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, avança a People. Uma fonte confirmou à revista que a atriz, de 37 anos, já não está a namorar com Manuel Anido, uma vez que neste momento está concentrada naquela que será a sua primeira colaboração no cinema com Tom Cruise, numa longa-metragem realizada por Doug Liman, 'Deeper'. Foi em novembro do ano passado que Ana de Armas foi vista pela primeira vez a dar um beijo a Manuel Anido Cuesta, em Madrid. O alegado casal foi fotografado pela última vez em Espanha, em dezembro de 2024, mas nunca mais foi visto junto desde então. No entanto, a proximidade de Tom Cruise e Ana de Armas não tem passado, de todo, despercebida. Ainda recentemente, os atores foram 'apanhados' de férias na ilha espanhola de Menorca a bordo de um barco. A fonte diz à People que a relação da atriz com a estrela de 'Missão Impossível', de 63 anos, "não é romântica". Esta não foi a primeira vez que Ana de Armas e Tom Cruise foram vistos juntos. Aliás, quando foram vistos juntos pela primeira vez em fevereiro, uma fonte explicou à People que os atores estavam a jantar com os seus agentes "para discutir possíveis colaborações futuras". Além disso, notou que "não pareciam ter nenhuma ligação romântica, apenas de amizade". Os nomes que já estiveram ligados a Ana de Armas de forma romântica Antes de ter ficado ligada a Manuel Anido Cuesta, Ana de Armas já teria estado envolvida com o vice-presidente do Tinder Paul Boukadakis. Também namorou com Ben Affleck, desde março de 2020 até à separação em janeiro de 2021. Quanto a Tom Cruise, a fonte diz à People que o ator "é muito trabalhador e ela está muito entusiasmada por trabalhar com ele". "Ela considera isto uma oportunidade única", acrescentou. "O Tom é um mentor incrível para a Ana. Ela só tem coisas boas a dizer sobre ele", afirmou depois. A longa-metragem que junta os atores deverá começar a ser filmada em agosto. Leia Também: Os 63 anos de Tom Cruise, o ator que será um eterno galã de Hollywood