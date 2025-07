Kelly Clarkson, de 43 anos, surpreendeu os fãs num dos espetáculo que tem realizado no The Colosseum Theater at Caesars Palace, em Las Vegas. A cantora levou a filha, River Rose, de 11 anos, a palco para um dueto, na sexta-feira, dia 18 de julho.

O momento, como seria de esperar, ficou gravado por várias pessoas que estavam na plateia e que depois partilharam nas redes sociais.

Mãe e filha cantaram juntas o tema 'Heartbeat Song' e estavam vestidas com um look parecido - uma t-shirt preta com calças no mesmo tom. Kelly Clarkson e River Rose - que é fruto do casamento terminado da cantora com Brandon Blackstock - cantaram e dançaram muito animadas, como pode ver abaixo.

Um dos fãs que partilhou este momento nas redes sociais revelou que a artista disse ao público, antes do dueto, que a filha lhe tinha pedido para cantar.

Mas esta não é a primeira vez que mãe e filha cantam o tema 'Heartbeat Song'. Como recorda a People, Kelly Clarkson já tinha levado a menina a palco durante um espetáculo em Las Vegas, em agosto de 2023.

Na altura, a artista partilhou que River Rose "gosta da música desde bebé" e "ama muito" o referido tema.

E falar dos filhos em concertos não é nada estranho para Kelly Clarkson, que também é mãe de Remington 'Remy', de nove anos, fruto do casamento terminado com Brandon Blackstock.

"Gente, tenho que dizer que adoro o facto de provavelmente estar a envergonhar os meus filhos. Eles ficam do género: 'Parem de falar'. Espero que vocês se divirtam. Vou envergonhar-vos completamente com coisas que digo - de nada, isso constrói caráter", disse ao publico que assistia ao seu concerto no dia 12 de julho.

De acordo com a People, Kelly Clarkson deu início à sua residência em Las Vegas no dia 11 de julho. Este início estava marcado para o dia 4 de julho, mas foi obrigada a adiar a data devido à "preparação e aos ensaios" que estavam a afetar a sua voz.

Este fim de semana houve outra cantora internacional que teve o seu concerto em destaque, mas não pelo mesmos motivos. A cantora Katy Perry sofreu um valente susto quando sobrevoava pela plateia.

Enquanto cantava 'Roar', sentada em cima de uma estrutura que fazia lembrar uma borboleta, algo no suporte parece ter-se soltado e levado a que o mesmo ficasse inclinado e mais para baixo. A descida bruta fez com que a artista parasse de cantar rapidamente, tendo gritado logo na primeira reação.

Katy Perry quase que caiu de uma altura de cerca de nove metros, deixando os fãs preocupados com o que tinha acabado de acontecer. Mas 'rapidamente' a situação se revolveu.