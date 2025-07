O ex-jogador do FC Porto Éder Militão, que atualmente defende o Real Madrid, casou-se com a influencer Tainá Castro numa luxuosa cerimónia religiosa. Isto depois de estarem casados pelo civil.

A festa decorreu na noite de sexta-feira, dia 18 de julho, em São Paulo, no Brasil, no luxuoso Palácio Tangará, de acordo com a revista Quem.

O salão principal 'encheu-se' com 350 convidados, oito casais de padrinhos - quatro escolhidos pela influencer e os restantes escolhidos pelo futebolista.

As alianças eram da Tiffany & Co, com um valor estimado em mais de 24 mil euros. A festa durou mais de 12 horas e contou com alguns espetáculos privados, como o de Gusttavo Lima e Léo Santana, entre outros.

"O buffet social parte de 728 reais [cerca de 112 euros] por pessoa, com menu assinado pelo chef executivo Filipe Rizzato", revela ainda a revista.

No Instagram, a mulher do futebolista destacou algumas fotografias deste dia especial e escreveu: "Diante de Deus, começamos o nosso para sempre. Hoje, unimos nos nossos sonhos num só caminho. E tudo fez sentido… no altar contigo."

A relação de Éder Militão e Tainá Castro começou no final de 2023. Anteriormente, a influencer foi casada com o jogador do Flamengo Léo Pereira, com quem tem dois filhos em comum, Helena, de cinco anos, e Matteo, de três. Por sua vez, Militão esteve numa relação com Karoline Lima, com que tem uma filha, Cecília, de três anos. Aliás, a menina esteve no casamento do pai, assim como os filhos de Tainá.

De referir ainda que atualmente a 'ex' de Militão, Karoline Lima, namora com o 'ex' de Tainá, Léo Pereira.

O casamento de luxo de Militão acontece numa altura em que o ex-jogador do FC Porto está numa disputa na Justiça por causa da pensão de alimentos da filha. Isto porque o futebolista quer reduzir o valor da pensão.

Leia Também: Ricardo e Francisca Pereira celebram 15 anos de casamento no Douro