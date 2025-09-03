O rei Carlos III esteve hoje, dia 3 de setembro Metropolitan University Hospital, em West Midlands, no qual teve a oportunidade de conhecer alguns dos membros da equipa, nomeadamente profissionais e voluntários, assim como doentes do local, inclusive os que, tal como ele, lutam contra um cancro.

Foi nesta visita que o soberano, de 76 anos, conheceu Jacqueline Page, uma paciente de 85 anos.

Os dois brincaram acerca do seu estado de saúde, com Carlos III a referir: "Eu sei, isto é uma coisa terrível, ainda continuo a descobrir. As peças não funcionam tão bem quando se passa dos 70".

Questionado sobre a sua recuperação por um outro doente, Matthew Shinda, de 73 anos, o rei referiu "não estar muito mal".

"Tenho a mesma doença. É na próstata", referiu o paciente em questão.

"Metade do problema é detetá-lo a tempo", afirmou o monarca. "Penso que a parte boa é que estão a lidar cada vez melhor com este tipo de coisas. A dificuldade é que há sempre esperança. Lamento por isso, é tão frustrante".

Rei Carlos III, um caso de resistência contra o cancro

Em 2024, o Palácio de Buckingham confirmou que o rei Carlos III, tal como a nora, a princesa Kate, tinha sido diagnosticado com um cancro (não tendo sido revelado onde).

Se a nora já entrou em remissão, o mesmo não se aplica ao soberano, já que a Casa Real britânica nunca mais voltou a dar informações sobre o seu estado de saúde.

Em maio deste ano, um assessor do monarca falou da batalha que este tem travado contra a doença, que não o impediu de cumprir as suas obrigações, muito pelo contrário.

"O que se aprende com esta doença [cancro] é que simplesmente se gere. E é isso que ele faz. A medicina fez avanços incríveis e, sinceramente, não vejo nenhuma diferença nele", notou o assessor.

"Desde que se faça o que os médicos dizem, pode levar-se uma vida o mais normal possível e é exatamente isso que ele tem feito", realçou ainda

"Não é segredo que ele continua a fazer tratamentos, mas como está em forma está a lidar muito bem com tudo. Como toda a gente sabe, ele é guiado pelo dever, então simplesmente segue em frente", completa.