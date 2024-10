Léo Caeiro esteve no programa 'Manhã CM', da CMTV, desta segunda-feira, dia 7 de outubro.

Após as recentes notícias, o comentador não se poupou nas críticas ao recém casado, Simão Sabrosa. O tema em cima da mesa foi a inexistência de uma relação próxima com os filhos mais velhos do ex-futebolista, Martim e Mariana.

"O Simão Sabrosa, se fosse bom pai e soubesse separar as águas, dava-se com os filhos e dava-se com a Vanessa. Mas como também não há uma boa relação dos filhos de Simão Sabrosa com a Vanessa Rebelo, que passa esta postura no Instagram de estrela de Hollywood, de boa samaritana, parece ela uma mãe/madrasta espetacular, na realidade não se passa nada disto: ela nem se dá com os miúdos, porque não se dá", começou por dizer.

Neste sentido, o comentador acrescentou: "O Martim e a Mariana, como devem calcular, gostam muito do pai, idolatram o pai, olham para ele como uma inspiração, na realidade. E eu tenho já aqui de esclarecer, eu vi, quando agora estive de férias, que o Simão Sabrosa pagava uma pensão de 1000€ ao filho e à filha. Vamos por partes: só paga a um deles, o outro deixou de receber a pensão de alimentos no momento em que começou a trabalhar".

Caeiro não se poupou nas críticas: "Andam a dizer que ele anda a bancar os dois? Mentira, logo para começar. Segundo, que pagou os carros do Martim e da Mariana. Mentira! O Simão Sabrosa tirou os carros aos filhos, inclusive fez o Martim Sabrosa passar uma vergonha no ginásio, chegou lá e retirou-lhe o carro que o Simão lhe tinha oferecido", revelou no programa.

Por fim, fez questão de salientar: "Passam pano neste senhor a dizer que é um excelente pai, e que é só pedir que ele dá e que ele esbanja".