No passado dia 23 de setembro, Simão Sabrosa viveu um dos momentos mais felizes da sua vida ao dar o nó com Vanessa Rebelo, com quem vive uma história de amor há uma década.

Contudo, a felicidade não foi completa uma vez que os filhos do antigo jogador de futebol, Martim e Mariana - frutos do anterior casamento com Filipa Valente - não foram à cerimónia.

Conforme adiantado pelo 'V+Fama', Simão não vê os filhos desde 2021, altura em que terá decidido começar a pegar a pensão diretamente a cada um, quando atingiram a maioria (18 anos).

No entanto, e apesar de terem concordado inicialmente, os jovens acabaram por mudar de ideias, levando o pai à justiça.

Apesar do distanciamento, Simão continua a pagar a mesada acordada a Mariana e Martim, conforme destacou Adriano Silva Martins no formato.

"Mesmo estando afastados e sem relação, o Simão Sabrosa continua a pagar uma mesada aos filhos. Esta mesada é de 1.000 euros por cada filho até fazerem 25 anos e sempre enquanto continuem a estudar. Se continuarem a estudar depois dos 25, o pai continuará sempre a passar-lhes esta mesada de 1.000 euros a cada um", esclareceu.

