Simão Sabrosa viveu um dos dias mais felizes da sua vida no início desta semana ao dar o nó com Vanessa Rebelo. Contudo, a felicidade da celebração não foi plena, uma vez que os filhos mais velhos do antigo jogador, Mariana e Martim - frutos do anterior casamento com Filipa Valente - faltaram ao casamento.

"A Vanessa e o Simão estiveram até à última hora que os filhos acudissem ao casamento, foram efetivamente convidados, mas a verdade é que desde 2021 não há uma relação próxima do Simão com os filhos", notou Adriano Silva Martins no programa 'V+Fama'.

O apresentador explicou que quando Mariana, a filha mais velha, fez 18 anos, este falou com a jovem notando que era sua intenção que a pensão que pagava à ex-mulher passasse a ir diretamente para ela, de maneira a que cobrisse as despesas com os estudos.

"Quando o Martim fez 18 anos teve a mesma conversa", informou.

"Os filhos concordaram com esta decisão, no entanto passadas umas semanas chegou uma carta do tribunal a contestar aquilo que tinham acordado entre eles", explica Adriano, realçando que Simão ficou bastante "ofendido" com os filhos. Este, inclusive, chegou a marcar uma reunião com ambos à qual Martim e Mariana não compareceram.

De recordar que o fim do casamento de Simão Sabrosa e Filipa Valente esteve envolto em polémica. O antigo atleta decidiu terminar o enlace, começando pouco tempo depois a namorar com Vanessa Rebelo, cujo casamento com Bruno Aguiar também tinha chegado ao fim.