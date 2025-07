Cristina Ferreira está de luto. A apresentadora da TVI partilhou na sua página de Instagram que um coloborador que trabalhava consigo há anos, Pedro Leitão, morreu aos 47 anos.

Ao partilhar fotos dos dois, Cristina escreveu na legenda da publicação:

"Há dias que são uma merda. Hoje é um deles. Estava no programa quando recebi a mensagem mais inesperada. O Pedro morreu. O Pedro trabalha comigo há 12 anos. Foi o designer gráfico da revista Cristina e era agora o designer da Gira.

Conheci-o numa reunião, antes do lançamento da revista, quando era preciso escolher quem ficaria com o lugar. Eram três candidatos e eu escolhi o Pedro. Disseram-me na altura que era melhor não, que era difícil de trabalhar com ele, e foi precisamente aí que disse: então é mesmo o Pedro que eu quero", começou por dizer.

Com mais de uma década de trabalho, a cara da TVI garante que a relação dos dois sempre foi pautada por respeito e cumplicidade.

"Nunca tivemos uma questão, um problema, uma discussão. Nada. Era o primeiro a quem ligava para partilhar uma ideia. Ele sonhava sempre comigo, dava mais mil ideias, mudava tudo quando era preciso. A última já não vamos concretizar juntos. Tinha a minha idade, deixa uma família e deixou-nos a todos de rastos. Só me lembro do sorriso. Rimos tanto, dissemos tanta parvoíce. E hoje acabou. Assim, do nada. Querido Pedro Leitão esta página não estava prevista. E vais mesmo fazer muita falta. Mas ficas para sempre", concluiu a apresentadora.

Nos comentários da publicação as palavras são de solidariedade para com a dor de Cristina. Felipa Garnel, apresentadora de televisão, mostrou o seu choque com a notícia já que tinha trabalhado também com o designer.

"Meu Deus! Estou em choque. Antes de ti, trabalhei eu com ele muitos anos, fizemos vários projetos juntos. Como é possível? Que sopro é tudo isto… Um beijo para ti querida", referiu Felipa.

Revista Cristina: Um projeto inovador que chegou ao fim depois de dez anos

Cristina Ferreira gostou sempre de surpreender os fãs com novos projetos. Em março de 2015 a cara da TVI apresentou a primeira edição da Revista Cristina cuja capa foi com Marcelo Rebelo de Sousa, na altura comentador da TVI.

Durante dez anos, Cristina tentou sempre trazer capas e convidados fora da caixa. Manuel Luís Goucha foi o que mais apareceu mas também Claúdio Ramos, Sérgio Conceição, Judite de Sousa, Rita Pereira, Fernando Mendes, entre tantos outros marcaram as páginas da publicação.

Uma década depois, o projeto da apresentadora chegou ao fim. Em jeito de balanço, Cristina falou nas redes sociais sobre os desafios que enfrentou durante todo esse tempo.

"Falaram de nós vezes sem conta, surpreendemos com capas arrojadas, fraturantes, únicas. Despimos pessoas e despimo-nos de preconceitos. Fomos liberdade desde sempre. [...] Passámos por uma pandemia com quiosques fechados, falência de empresas parceiras que nos ficaram com o dinheiro todo, (um dia hei-de contar) fomos ao chão e levantámo-nos sempre", confessou.

Na última edição da publicação, Cristina e João Monteiro, o seu namorado, foram os protagonistas. "Amor é amor. Ponto final", aparece escrito na capa.