Amanhã, dia 3 de setembro, completam-se dois meses desde a trágica morte de Diogo Jota e do irmão, André Silva, num acidente de automóvel na zona de Zamora, Espanha. O atleta tinha 28 anos e o irmão André, que jogava no Penafiel, 25.

Apoiando-se na sua fé, Rute Cardoso - mulher de Diogo Jota - fez questão de ir ao Santuário de Fátima nesta data marcante, conforme partilhou na sua página de Instagram.

Esta terça-feira, dia 2, Rute publicou uma fotografia na qual mostra o santuário e, por cima, a sua aliança de casamento.

Rute e Jota: Uma história de amor eterna

São vários os contornos arrepiantes das mortes inesperadas de Diogo Jota e André Silva. Um deles foi o facto do jogador do Liverpool ter perdido a vida menos de um mês depois de dar o nó com Rute Cardoso, o grande amor da sua vida.

Diogo Jota e Rute conheceram-se em 2012, na escola secundária e foi aí que começaram a namorar. O futebolista e a companheira frequentavam a mesma escola e eram da mesma turma.

Em 2019, o casal decidiu dar o próximo passo na sua relação e foi viver junto, em Madrid, quando craque mudou do Paços de Ferreira para o Atlético de Madrid.

No dia 22 de junho, o casal oficializou a relação de 10 anos numa cerimónia memorável, que juntou familiares e amigos.

Diogo Jota deixou três filhos menores, Dinis, Duarte e uma menina, cujo nome ainda não foi revelado e que nasceu em novembro do ano passado, e uma companheira de longa data, Rute Cardoso, o seu grande amor.