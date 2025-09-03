Tânia Ribas de Oliveira foi surpreendida esta quarta-feira, dia 3 de setembro, por uma das pessoas mais especiais da sua vida: João Baião. O apresentador e artista foi ao programa que Tânia apresenta na RTP, 'A Nossa Tarde', de maneira a promover o seu novo espetáculo no teatro - 'Baião de Oxigénio'.

"O momento em que a Tânia é surpreendida pelo seu querido João Baião!", lê-se numa partilha na qual se pode ver o momento em que Baião entra em estúdio para enorme alegria da comunicadora.

Entretanto, Tânia Ribas de Oliveira publicou uma fotografia na qual os dois posam abraçados: "E esta surpresa???? Meu amor", notou a anfitriã.

"Meu amor! Gostei tanto, tanto. Até estava nervoso e perdi-me na coreografia", escreveu João Baião na caixa de comentários.

A bonita amizade de João Baião e Tânia Ribas de Oliveira

João Baião e Tânia Ribas de Oliveira tornaram-se inseparáveis há 17 anos depois de começarem a apresentar o programa 'Portugal no Coração', na RTP1. Baião é, inclusive, padrinho de um dos dois filhos de Tânia e ambos até já contaram publicamente que trocam mensagens diariamente há 17 anos.

Em junho deste ano, quando Tânia completou 49 anos de vida, Baião fez questão de lhe dedicar uma sentida mensagem nas redes sociais.

"Minha Tânia, ainda há poucos dias estava eu aqui na luta com as letras para encontrar palavras que conseguissem traduzir o quão importante continuas a ser na minha vida, e já estamos outra vez no teu dia. Dia 18 de junho. A minha Princesa Tânia tinha que nascer no mês dos Santos populares, porque Ela é festa é brilho, alegria e está de parabéns. Parabéns hoje e sempre meu Amor".

Atualmente, João Baião apresenta o programa 'Casa Feliz', na SIC, ao lado de Diana Chaves, desafio que assumiu após a saída de Cristina Ferreira das manhãs do canal.