Tom Cruise, como seria de esperar, não faltou à antestreia de 'Missão: Impossível – O Ajuste de Contas Final', que decorreu no domingo, dia 18 de maio, em Nova Iorque.

Em conversa com a People, na passadeira vermelha do evento, o ator refletiu sobre todos estes anos como protagonista de 'Missão: Impossível'.

"Fiz o melhor que consegui, e isso representa todos os esforços de todos os envolvidos naquele momento específico. Olhei para isso e vi realmente o que é preciso para fazer estes filmes e o que aprendi sobre a narrativa deste género em particular", disse.

Mas não ficou por aqui e comentou ainda a aparição surpresa de Michael B. Jordan na antestreia, em Londres, deste que é o oitavo (e possivelmente o último) filme de 'Missão: Impossível'.

"Ele é extremamente talentoso. É um grande ator. É dedicado à sua arte. Respeito-o muito", partilhou. "Adoro ver as pessoas a saírem-se bem na vida. Trabalhei muito para fazer tudo o que podia para ajudar as pessoas, para vê-las bem - cineastas, atores. As pessoas sabem que a minha porta está sempre aberta", acrescentou.

