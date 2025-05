Ana de Armas falou pela primeira vez sobre Tom Cruise, isto depois de terem sido vistos várias vezes nos últimos tempos.

A atriz, de 37 anos, confirmou no 'Good Morning America', esta quinta-feira, dia 15 de maio, que está a trabalhar com Tom Cruise, de 62, em "alguns projetos".

A promover o filme 'From the World of John Wick: Ballerina', Ana de Armas foi questionada sobre os planos para o futuro e os rumores de que estará a trabalhar com "outra grande estrela". Aliás, cita a People, o apresentador Michael Strahan referiu mesmo Tom Cruise, tendo perguntado se estavam a colaborar em algum filme que implicasse fazer "outras acrobacias".

"Estamos realmente a trabalhar em muitas coisas. Não apenas em um filme, mas em alguns projetos com o Doug Liman, o Christopher McQuarrie e, claro, o Tom. E estou muito feliz", disse Ana de Armas.

Leia Também: Ana de Armas vista em Nova Iorque enquanto Tom Cruise 'brilha' em Cannes

Leia Também: Tom Cruise cumprimenta multidão à chegada a Cannes (sem Ana de Armas)