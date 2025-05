Enquanto Tom Cruise está a ser muito bem recebido em Cannes, de quem tem estado muito próxima, Ana de Armas foi fotografada em Midtown, Nova Iorque, esta quinta-feira, dia 15 de maio.

A atriz, de 37 anos, não passou despercebida com um elegante visual - composto por um vestido branco com botões dourados que marcava a cintura. Para completar o look, Ana de Armas recorreu a uns óculos escuros, joias douradas e uns sapatos de salto alto.

No meio da multidão, a atriz acenou e sorriu enquanto caminhava pela calçada, como relata o Daily Mail, e pode ver nas imagens que estão disponíveis na galeria.

