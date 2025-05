Tom Cruise foi visto muito sorridente ao chegar ao Festival de Cinema de Cannes, esta quarta-feira, dia 14 de maio, tendo acenado à multidão.

O ator escolheu para a ocasião - no que ao look diz respeito - um conjunto bordô composto por calças e camisola. O visual ficou completo com uns sapatos pretos e óculos escuros. Veja as fotografias que estão disponíveis na galeria.

Um pormenor que também não passou despercebido foi o facto de ter chegado sozinho ao evento, sem a presença de Ana de Aarmas, de quem tem estado próximo.

