Tom Cruise foi recebido por muitos fãs na passadeira vermelha da antestreia de 'Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final', na quinta-feira, dia 8 de maio, na Correia do Sul.

O ator não ficou indiferente aos muitos fãs que aguardavam a sua chegada, e esteve a tirar algumas selfies e a dar alguns autógrafos.

Sempre com um sorriso no rosto, Tom Cruise acenou aos presentes e mostrou-se grato por todo o carinho. Veja as imagens que estão disponíveis na galeria.

