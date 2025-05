Se dúvidas houvessem, estas fotografias partilhadas por Victoria Beckham não deixam margem para mais especulação. Tom Cruise e Ana de Armas estão mesmo a viver um romance.

Na festa de 50 anos de David Beckham, amigo do ator, que decorreu no passado dia 2 de maio, em Londres, os dois foram juntos como casal. Foi a estilista que publicou várias imagens do evento e, numa delas, é possível ver a atriz. Já em outras imagens podemos ver o ator de 'Missão Impossível'.

Os rumores de que os dois namoram começaram em fevereiro deste ano, apesar de nunca terem confirmado nada.

