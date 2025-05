Depois da imprensa internacional ter dado conta de um desentendimento entre os irmãos Romeo e Brooklyn Beckham, agora foram destacados novos pormenores que podem indicar uma 'crise' familiar.

Segundo o Mirror, o filho mais velho de David Beckham e a sua mulher, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, falharam o aniversário do ex-futebolista.

Especula-se que a tensão entre o casal e a família "aumentou nos últimos meses", e que David e Victoria têm esperança de resolver a situação.

Por sua vez, Romeo Beckham esteve presente no aniversário do pai, que completou 50 anos no dia 2 de maio. Aliás, até terá sido Romeo a discursar na ausência do irmão mais velho.

David e Victoria Beckham, recorde-se, são ainda pais de Cruz, de 20 anos, e Harper, de 13.

