O filho mais velho de David e Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, continua afastado da família, mas não deixou passar em branco o aniversário da irmã mais nova, a pequena Harper.

Depois das dúvida quanto à posição de Brooklyn Peltz Beckham no aniversário da irmã, Harper, que completa 14 anos esta quinta-feira, dia 10 de julho, agora sabe-se que não deixou passar em branco a data. O filho mais velho de David e Victoria Beckham recorreu à sua página de Instagram para assinalar publicamente este dia especial, mostrando assim que não deixa a pequena Harper de lado apesar dos dramas familiares. "Feliz aniversário, Harper. Amamos-te", pode ler-se numa fotografia onde podemos ver a menina no meio do irmão mais velho e de Nicola Peltz Beckham. Na referida imagem, Brooklyn surge com um elegante de clássico fato preto com uma camisa branco por baixo e um laço preto. Já Harper surge com um vestido de seda rosa claro. Por sua vez, Nicole está com umas calças pretas e um top a imitar uma camisa branca, botões pretos e laço da mesma cor. A publicação foi também destacada nas stories da página de Instagram da mulher de Brooklyn, Nicola Peltz Beckham. Veja abaixo ambas as partilhas: © Instagram_brooklynpeltzbeckham / Instagram_nicolaannepeltzbeckham Este desejo de um feliz aniversário chega depois dos rumores sobre a postura de Brooklyn no aniversário da irmã mais nova. Isto porque, uma vez que está afastado da família, especulou-se que o jovem poderia não festejar a data. "A Harper foi particularmente afetada pelo que está a acontecer porque ela sempre foi muito próxima do Brooklyn", contou uma fonte citada pelo Mirror, na semana passada. "Eles sempre tiveram um vínculo adorável porque o Brooklyn era um pouco mais velho quando a Harper nasceu, e a esperança quando Brooklyn se casou com a Nicola era de que ela se tornasse numa irmã mais velha para Harper numa casa cheia de irmãos", acrescentou.

No entanto, surpreendeu tudo e todos ao deixar de lado as 'zangas' e felicitar a pequena Harper. O mesmo não aconteceu quando o pai, David Beckham, fez anos no passado mês de maio.

O ex-futebolista completou 50 anos no dia 2 de maio e realizou um jantar cheio de estrelas, que contou com a presença dos filhos mais novos, Romeo, de 22 anos, Cruz, de 20, e Harper, de 14. Além disso, fez também uma pequena festa mais íntima. No entanto, Brooklyn e Nicola não estiverem em nenhuma das celebrações.

Por sua vez, o pai de Nicola, Nelson Peltz, completou 83 anos no dia 24 de junho e Brooklyn assinalou publicamente o aniversário do sogro. "Feliz aniversário, Nelson. Amamos-te", escreveu ao lado de uma fotografia onde podemos ver Brooklyn, Nicola e Nelson.