A filha mais nova de David e Victoria Beckham, Harper, completa 14 anos esta quinta-feira, dia 10 de julho. Um dia especial que foi assinalado pelo ex-futebolista e pela estilista no Instagram, onde publicaram imagens antigas da jovem.

David Beckham, como seria de esperar, não deixou passar em branco o aniversário da filha mais nova, Harper, que completa 14 anos esta quinta-feira, dia 10 de julho. O ex-jogador de futebol publicou na sua página de Instagram um vídeo antigo da filha, quando esta era pequenina, onde podemos vê-la a dançar. A estas imagens, o pai 'babado' juntou uma fotografia mais recente em que aparece a dançar com Harper. "O papá será sempre o teu parceiro de dança. Mas herdaste as habilidades de sapateado da mamã, Victoria Beckham. Feliz aniversário, linda miúda", escreveu o ex-futebolista na legenda da publicação. Veja abaixo. Mas esta não foi a única partilha de David no Instagram neste dia especial. Horas antes, o futebolista já tinha mostrado imagens antigas da filha e outra atual, destacando assim o crescimento de Harper. "Feliz aniversário para a linda menina do papá. Para a jovem preciosa mais especial, que é gentil e linda por dentro e por fora, obrigado por tornar cada dia mais brilhante para todos nós. Nós amamos-te, Harpie. Que tenhas o melhor dia de todos. Com amor, papá", disse David Beckham. Por sua vez, a mamã Victoria Beckham também assinalou a data na sua página de Instagram com várias imagens únicas de Harper. "Feliz aniversário para o meu mundo! És tudo para mim e tenho muito orgulho na jovem forte, confiante, gentil e talentosa em que te estás a tornar. És a minha melhor amiga e tenho muita sorte de ser tua mãe. Amamos-te muito, muito, mesmo, Harper. Aproveita o teu dia especial. Beijios", escreveu a estilista e integrante do ex-grupo Spice Girls. Neste dia especial, Harper foi surpreendida com uma mensagem do irmão mais velho, Brooklyn Beckham. Apesar de estar afastado da família, o filho mais velho de David e Victoria Beckham não deixou de assinalar publicamente o aniversário da irmã mais nova. "Feliz aniversário, Harper. Amamos-te", escreveu junto de uma fotografia onde se pode ver Brooklyn com a irmã e com a mulher, Nicola Peltz Beckham. Após as dúvidas se Brooklyn iria ou não felicitar a irmã neste dia especial por causa de estar afastado da família, o jovem fez questão de assinalar a data e deixar Harper longe dos dramas familiares.

O mesmo não aconteceu no aniversário de David Beckham. O ex-futebolista completou 50 anos no passado mês de maio e não contou com a presença do filho mais velho na festa desta data única.

