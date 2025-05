David Beckham chega esta sexta-feira, 2 de maio, às cinco décadas de vida. O ex-futebolista comemora 50 anos de idade e a mulher, Victoria Beckham, não mede esforços para lhe fazer homenagens nas redes sociais.

Primeiro, a designer de moda partilhou um vídeo dos dois a dançarem com a seguinte legenda:

"Feliz véspera de aniversário. És o meu tudo. O meu melhor amigo, alma gêmea e parceiro de dança para a vida toda".

Horas depois, a antiga cantora das Spice Girls publicou um vídeo com vários momentos ao longo do tempo de vida do desportista. Desde que este era uma criança, passando pela fase da carreira no futebol, a relação dos dois e também imagens com os quatro filhos do casal, Brooklyn, de 26 anos, Romeo, de 22 anos, Cruz, de 20 anos, e Harper, de 13 anos.

"Quando vejo este vídeo, penso: 'Que sorte a minha'. És tudo o que eu poderia ter sonhado e muito mais. Feliz 50.º aniversário. Amo-te e à nossa linda família infinitamente. Tu completas-me", escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se que o casal deu o nó há 25 anos.

Leia Também: David Beckham declara-se a Victoria. "Mulher, mãe e amiga incrível"