Brooklyn Beckham continua afastado da família e não irá marcar presença no 14.º aniversário da irmã, Harper, na quinta-feira, dia 10 de julho. A filha mais nova dos Beckham "sempre foi muito próxima" do irmão mais velho.

A família Beckham continua em 'crise'. Brooklyn, filho mais velho de David e Victoria Beckham, mantém-se afastado dos pais e dos irmãos, e irá faltar mais uma vez a uma data festiva e importante. Depois de não ter marcado presença no aniversário do pai David, tudo indica que Brooklyn também não vai comparecer ao aniversário da irmã mais nova, Harper Beckham. A filha mais nova do casal Beckham vai completar 14 anos na quinta-feira, dia 10 de julho, e uma fonte partilhou que o irmão mais velho da menina ficará ausente da celebração. "A Harper foi particularmente afetada pelo que está a acontecer porque ela sempre foi muito próxima do Brooklyn", contou a fonte citada pelo Mirror. "Eles sempre tiveram um vínculo adorável porque o Brooklyn era um pouco mais velho quando a Harper nasceu, e a esperança quando Brooklyn se casou com a Nicola era de que ela se tornasse numa irmã mais velha para Harper numa casa cheia de irmãos", acrescentou. "Mas, obviamente, isso não aconteceu e é provavelmente algo que deixa Harper de coração partido caso Brooklyn não esteja presente no seu aniversário", partilhou ainda. As discussões sobre as tensões entre Brooklyn e a mulher, Nicola Peltz, com os pais do jovem começaram em 2022, quando se casaram. Não há perspetiva para que a família volte a estar unida. Ainda recentemente, o pai de Nicola, Nelson Peltz, celebrou mais um ano de vida e Brooklyn Beckham fez questão de estar presente. No entanto, o mesmo não aconteceu quando o seu pai completou 50 anos, em maio.

De recordar ainda que em abril foi relatado na imprensa internacional que os irmãos Brooklyn e Romeo estavam de costas voltadas, isto devido à relação de Romeo com a DJ Kim Turnbull, com quem Brooklyn tinha namorado há alguns anos. Aliás, Kim Turnbull esteve presente no aniversário de David Beckham.

Mas no passado mês de junho, a imprensa internacional avançou com a informação de que a relação de Romeo e Kim teria chegado ao fim.