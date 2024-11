A saga 'Missão: Impossível' prepara-se para um novo capítulo e este poderá ser o último. O trailer do novo filme foi divulgado e o nome parece indicar que não haverá outro.

'Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final' será lançado no verão do próximo ano.

De acordo com o Hollywood Reporter, a produção teve um orçamento de 400 milhões de dólares americanos (cerca de 355,5 milhões de euros), tornando-o o quarto filme mais caro de sempre.

No trailer de 'Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final', que conta, obviamente, com Tom Cruise no papel principal, é possível ver várias cenas de ação, como já é habitual, algumas passadas em Londres (Inglaterra).

