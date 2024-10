Jeremy Allen White vai ser Bruce Springsteen numa 'biopic' sobre a vida do cantor.

O filme 'Deliver Me from Nowhere' é baseado no livro homónimo de não-ficção do autor Warren Zanes, que retrata o ícone do rock durante a criação do álbum 'Nebraska', de 1982.

Esta segunda-feira, dia 28 de outubro, foi divulgada a primeira imagem oficial de Jeremy Allen White a fazer de Springsteen.

O filme não tem ainda data de estreia, mas sabe-se que chegará aos cinemas no próximo ano.

Leia Também: "Guião óptimo". Bruce Springsteen sobre 'biopic' com Jeremy Allen White